Договорные матчи: румынский теннисист дисквалифицирован пожизненно, австралийский - на 7 лет

30-летний румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен дисквалифицирован пожизненно за попытку организации договорного матча, сообщает ESPN.

По данным Tennis Integrity Unit, в 2013году он попытался подкупить другого теннисиста, имя которого не называется.

Карпен не участвует в турнирах с 2015 года. Его высшими достижениями были 1022 место в одиночном рейтинге (2007) и 274 - в парном (2014).

Австралиец Ник Линдхольм (высшее достижение - 174-е место в одиночном рейтинге АТР) был дисквалифицирован на семь лет за организацию договорных матчей. Он оштрафован на 35 тысяч долларов.