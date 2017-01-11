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Спорт

Договорные матчи: румынский теннисист дисквалифицирован пожизненно, австралийский - на 7 лет

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 09:18 блог версия для печати фото
Договорные матчи: румынский теннисист дисквалифицирован пожизненно, австралийский - на 7 лет

30-летний румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен дисквалифицирован пожизненно за попытку организации договорного матча, сообщает ESPN.

По данным Tennis Integrity Unit, в 2013году он попытался подкупить другого теннисиста, имя которого не называется.

Карпен не участвует в турнирах с 2015 года. Его высшими достижениями были 1022 место в одиночном рейтинге (2007) и 274 - в парном (2014).

Австралиец Ник Линдхольм (высшее достижение - 174-е место в одиночном рейтинге АТР) был дисквалифицирован на семь лет за организацию договорных матчей. Он оштрафован на 35 тысяч долларов.

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