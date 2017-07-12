Победа команды Мунаса Даббура: обзор матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи второго отборочного круга Лиги чемпионов. "Зальцбург" разгромил "Хибернианс" 3:0. "Партизан" обыграл "Будучность" 2:0.
Хибернианс (Мальта) - Зальцбург (Австрия) 0:3
Израильский полузащитник Мунас Даббур провел весь матч.
Голы забили Валон Бериша, Хван Хи Чхан и Такуми Минамино.
На 86-й минуте гости остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Валон Бериша.
Риека (Хорватия) - Зе Нью Сэйнтс (Уэльс) 2:0
Голы забили Йосип Мишич и бывший хавбек "Волыни" Флорентин Матеи.
Партизан (Белград, Сербия) - Будучност (Подгорица, Черногория) 2:0
В начале второго тайма отличились бывший форвард "Палермо" Урош Джорджевич и бывший хавбек донецкого "Металлурга" и махачкалинского "Анжи" Леонардо.