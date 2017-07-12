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Спорт

Победа команды Мунаса Даббура: обзор матчей Лиги чемпионов

время публикации: 11 июля 2017 г., 23:45 | последнее обновление: 11 июля 2017 г., 23:45 блог версия для печати фото
Победа команды Мунаса Даббура: обзор матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи второго отборочного круга Лиги чемпионов. "Зальцбург" разгромил "Хибернианс" 3:0. "Партизан" обыграл "Будучность" 2:0.

Хибернианс (Мальта) - Зальцбург (Австрия) 0:3

Израильский полузащитник Мунас Даббур провел весь матч.

Голы забили Валон Бериша, Хван Хи Чхан и Такуми Минамино.

На 86-й минуте гости остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Валон Бериша.

Риека (Хорватия) - Зе Нью Сэйнтс (Уэльс) 2:0

Голы забили Йосип Мишич и бывший хавбек "Волыни" Флорентин Матеи.

Партизан (Белград, Сербия) - Будучност (Подгорица, Черногория) 2:0

В начале второго тайма отличились бывший форвард "Палермо" Урош Джорджевич и бывший хавбек донецкого "Металлурга" и махачкалинского "Анжи" Леонардо.

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