Бывшие игроки хайфского "Маккаби" забили три мяча: обзор матча Лиги чемпионов

В Баку состоялся первый матч второго отборочного этапа Лиги чемпионов. "Карабах" разгромил грузинский клуб "Самтредиа" 5:0.

В стартовом составе хозяев вышли испанский защитник Мичел, ранее выступавший в хайфском "Маккаби", и южноафриканский форвард Дино Ндлову, выступавший за хайфский "Маккаби" и "Бней Йегуду".

В первом тайме Омара Мигинейшвили (бывший вратарь тбилисского "Динамо" и кутаисского "Торпедо") забили три мяча.

Счет с пенальти открыл Афран Исмаилов. Затем дважды отличился Ндлову. Во втором тайме отличились гаитянский полузащитник Уайльд-Дональд Геррьер (раньше играл в краковской "Висле") и Мичел.

Чемпион Израиля вступил в борьбу завтра, 12 июля. Беэр-шевский "Апоэль" принимает на своем поле венгерский "Гонвед".