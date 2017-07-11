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Спорт

Бывшие игроки хайфского "Маккаби" забили три мяча: обзор матча Лиги чемпионов

время публикации: 22:18 | последнее обновление: 22:18 блог версия для печати фото
Бывшие игроки хайфского "Маккаби" забили три мяча: обзор матча Лиги чемпионов

В Баку состоялся первый матч второго отборочного этапа Лиги чемпионов. "Карабах" разгромил грузинский клуб "Самтредиа" 5:0.

В стартовом составе хозяев вышли испанский защитник Мичел, ранее выступавший в хайфском "Маккаби", и южноафриканский форвард Дино Ндлову, выступавший за хайфский "Маккаби" и "Бней Йегуду".

В первом тайме Омара Мигинейшвили (бывший вратарь тбилисского "Динамо" и кутаисского "Торпедо") забили три мяча.

Счет с пенальти открыл Афран Исмаилов. Затем дважды отличился Ндлову. Во втором тайме отличились гаитянский полузащитник Уайльд-Дональд Геррьер (раньше играл в краковской "Висле") и Мичел.

Чемпион Израиля вступил в борьбу завтра, 12 июля. Беэр-шевский "Апоэль" принимает на своем поле венгерский "Гонвед".

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