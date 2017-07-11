Израильтянка Вероника Цвик заняла первое и вторые места на теннисных турнирах в ЮАР

31-летняя израильская спортсменка Вероника Цвик успешно выступила на двух международных теннисных в Южной Африке. Она заняла первое место в парном разряде на турнире ACSA Joburg Open и вторые места (в одиночном и парном разрядах) на турнире Soweto Open.

Успешное выступление Вероники в ЮАР приблизило ее к цели: отбору на Паралимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Посол Израиля в ЮАР Артур Ленк, следивший за матчами с участием израильтянки, поздравил Веронику Цвик с успешным выступлением.

Чтобы попасть на Паралимпийские игры, которые будут проходить в столице Японии, Вероника должна войти в ТОП-25 лучших теннисисток-инвалидов в мире. Ее тренер Нимрод Бихлер считает, что Цвик имеет хорошие шансы добиться этого.