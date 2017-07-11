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Спорт

Израильтянка Вероника Цвик заняла первое и вторые места на теннисных турнирах в ЮАР

время публикации: 12:33 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
Израильтянка Вероника Цвик заняла первое и вторые места на теннисных турнирах в ЮАР
Вероника Цвик на тренировке
Вероника Цвик на тренировке

31-летняя израильская спортсменка Вероника Цвик успешно выступила на двух международных теннисных в Южной Африке. Она заняла первое место в парном разряде на турнире ACSA Joburg Open и вторые места (в одиночном и парном разрядах) на турнире Soweto Open.

Успешное выступление Вероники в ЮАР приблизило ее к цели: отбору на Паралимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Посол Израиля в ЮАР Артур Ленк, следивший за матчами с участием израильтянки, поздравил Веронику Цвик с успешным выступлением.

Чтобы попасть на Паралимпийские игры, которые будут проходить в столице Японии, Вероника должна войти в ТОП-25 лучших теннисисток-инвалидов в мире. Ее тренер Нимрод Бихлер считает, что Цвик имеет хорошие шансы добиться этого.

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