Скандал в федерации ушу после комментария турчанки: "Израиль – террорист, судья – фашист"

Федерация ушу Израиля обратилась с жалобой в Международную федерацию ушу в связи с комментарием, опубликованным на официальном Instagram этой организации членом технического комитета федерации ушу Турции Фатмой Акыз.

Комментируя запись о выступлении израильской спортсменки Анастасии Кирилюк, завоевавшей золотую медаль на чемпионате мира по ушу, прошедшем недавно в Шанхае, Фатха Акыз написала: "Израиль – террорист, судья – фашист". Представительница турецкой федерации также заявила, что медаль и судья якобы были "куплены".

24-летняя Анастасия Кирилюк победила в категории парный меч – шуан цзянь. В 2015 и 2017 годах сборная Израиля была вынуждена пропустить чемпионаты миры из-за отсутствия финансирования, и в эти годы турецкие спортсменки завоевывали медали в категории шуан цзянь. По мнению израильского тренера Александра Френкеля, сборная Турции не сомневалась, что и в 2019 году в Шанхае их спортсменка завоюет медаль в данной категории. Но в итоге турчанка была только четвертой.

"Представители турецкой команды никогда не скрывали своей ненависти к команде Израиля. Они демонстративно не вставали под гимн Израиля на чемпионатах Европы. А тут их ненависть вылилась через край. Ведь они считают, что именно по вине израильтянки их команда лишилась запланированной медали", – говорит А.Френкель.

На момент публикации о каких-либо санкциях в отношении сборной Турции со стороны Международной федерации ушу не сообщалось. Комментарий Фатхи Акыз с официальной страницы федерации в Instagram был удален.

Видео победного выступления Анастасии Кирилюк

Анастасия Кирилюк – выдающаяся спортсменка. Она занимается ушу уже более 16 лет, и все это время тренируется в Реховоте, в спортзале школы "Смилянски". За этот период Анастасия более 15 раз становилась чемпионкой Европы, она шестикратная чемпионка мира, выигравшая множество других международных соревнований. Благодаря ее достижениям государственный гимн Израиля неоднократно звучал в разных странах – в том числе, в Китае, России, Турции, Румынии.

При этом, несмотря на исключительные достижения, ни у федерации ушу Израиля в целом, ни у Анастасии Кирилюк в частности нет нормальных условий для тренировок. Участие сборной Израиля в чемпионате мира по ушу, проходящем в Китае в октябре 2019 года, стало результатом невероятных усилий спортсменов и тренеров, отмечают в федерации.





