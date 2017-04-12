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Спорт

Чемпионат мира по хоккею: израильтяне разгромили сборную Турции и отправили ее в низший дивизион

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото
Чемпионат мира по хоккею: израильтяне разгромили сборную Турции и отправили ее в низший дивизион

В Новой Зеландии завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В. В дивизион 2А вышла сборная Китая, в дивизион 3 вылетела команда Турции.

В матче последнего тура израильтяне разгромили сборную Турции 5:0.

По броскам преимущество у нашей команды 33:26. Шутаут совершил Максим Гохберг (Бат Ям).

На 9-й минуте Даниэль Мазур (Маалот) открыл счет 1:0. На 23-й минуте Джошуа Гринберг удвоил преимущество нашей команды.

На 47-й минуте Эли Клейн (Ришон Дэвилз) реализовал двойное численное преимущество. Затем дважды в большинстве отличился Мазур.

Итоговое положение. Китай 15 очков, Новая Зеландия 12, Израиль 9, КНДР, Мексика, Турция по 3.

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