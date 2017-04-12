12 апреля 2017 г.
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Спорт

Полиция: взрыв возле автобуса - целенаправленная атака на "Боруссию"

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати

Глава полиции Дортмунда Грегор Ланге заявил, что взрыв возле клубного автобуса - это целенаправленная атака на "Боруссию", сообщает ТАСС.

Ранее он заявил, что пока взрывы нельзя считать терактом.

Напомним, перед выездом игроков дортмундской "Боруссии" на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Монако" у клубного автобуса прогремели три взрыва.

Позже полиция нашла на месте теракта письмо, в котором злоумышленник брал на себя ответственность за взрывы.

Полузащитник Марк Бартра получил ранения. Ему была сделана операция. Остальные футболисты не пострадали.

Матч был перенесен на 12 апреля.

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Перед автобусом "Боруссии" произошел взрыв. Один футболист ранен







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Среда, 12 апреля 2017 г.
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