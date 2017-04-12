Полиция: взрыв возле автобуса - целенаправленная атака на "Боруссию"

Глава полиции Дортмунда Грегор Ланге заявил, что взрыв возле клубного автобуса - это целенаправленная атака на "Боруссию", сообщает ТАСС.

Ранее он заявил, что пока взрывы нельзя считать терактом.

Напомним, перед выездом игроков дортмундской "Боруссии" на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Монако" у клубного автобуса прогремели три взрыва.

Позже полиция нашла на месте теракта письмо, в котором злоумышленник брал на себя ответственность за взрывы.

Полузащитник Марк Бартра получил ранения. Ему была сделана операция. Остальные футболисты не пострадали.

Матч был перенесен на 12 апреля.