Полиция: взрыв возле автобуса - целенаправленная атака на "Боруссию"

Глава полиции Дортмунда Грегор Ланге заявил, что взрыв возле клубного автобуса - это целенаправленная атака на "Боруссию", сообщает ТАСС.
Ранее он заявил, что пока взрывы нельзя считать терактом.
Напомним, перед выездом игроков дортмундской "Боруссии" на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Монако" у клубного автобуса прогремели три взрыва.
Позже полиция нашла на месте теракта письмо, в котором злоумышленник брал на себя ответственность за взрывы.
Полузащитник Марк Бартра получил ранения. Ему была сделана операция. Остальные футболисты не пострадали.
Матч был перенесен на 12 апреля.