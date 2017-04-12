Польский футболист совершил невероятный промах

Во время матча польской Экстраклассы, в котором "Рух" (Хожув) проиграл "Короне" (Кельце) 0:1, произошел эпизод, привлекший внимание болельщиков со всего мира.

На 13-й минуте полузащитник Милош Пшибески (Рух) вышел один на один, за пределами штрафной обыграл голкипера "Короны" канадца Милана Борьяна (раньше выступал в Сербии, Турции, Румынии, Болгарии), дошел до линии вратарской и пробил в дальний угол пустых ворот. Мяч попал в штангу.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте. Отличился марокканец Набиль Аанкур, ранее выступавший в "Бастии".

Видео необычного эпизода можно посмотреть на Твиттере.