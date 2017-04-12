12 апреля 2017 г.
последняя новость: 10:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:51 Великолепный гол: мяч трижды попал в перекладину
09:34 Польский футболист совершил невероятный промах
08:19 После пропущенного удара спортсменка ММА преждевременно сочла, что бой окончен
07:40 Чемпионат мира по хоккею: израильтяне разгромили сборную Турции и отправили ее в низший дивизион
07:23 Полиция: взрыв возле автобуса - целенаправленная атака на "Боруссию"
07:09 Первая спортсменка с силиконовыми имплантатами груди в UFC проиграла дебютный бой
06:38 Омри Каспи набрал 7 очков. "Волки" уступили "Оклахома-Сити Тендер"
02:07 Полиция обнаружила письмо на месте взрыва автобуса "Боруссии"
23:39 Дибала обошел Шевченко, но не догнал Агахову. "Ювентус" разгромил "Барселону"
21:26 "Боруссия": взрыв произошел в автобусе. Игроки в безопасности. Матч Лиги чемпионов перенесен
Спорт

Польский футболист совершил невероятный промах

время публикации: 09:34 | последнее обновление: 09:55 блог версия для печати фото
Польский футболист совершил невероятный промах

Во время матча польской Экстраклассы, в котором "Рух" (Хожув) проиграл "Короне" (Кельце) 0:1, произошел эпизод, привлекший внимание болельщиков со всего мира.

На 13-й минуте полузащитник Милош Пшибески (Рух) вышел один на один, за пределами штрафной обыграл голкипера "Короны" канадца Милана Борьяна (раньше выступал в Сербии, Турции, Румынии, Болгарии), дошел до линии вратарской и пробил в дальний угол пустых ворот. Мяч попал в штангу.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте. Отличился марокканец Набиль Аанкур, ранее выступавший в "Бастии".

Видео необычного эпизода можно посмотреть на Твиттере.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 апреля 2017 г.
Полиция: взрыв возле автобуса - целенаправленная атака на "Боруссию"
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 апреля 2017 г.
Дибала обошел Шевченко, но не догнал Агахову. "Ювентус" разгромил "Барселону"
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 апреля 2017 г.
"Боруссия": взрыв произошел в автобусе. Игроки в безопасности. Матч Лиги чемпионов перенесен
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 апреля 2017 г.
Перед автобусом "Боруссии" произошел взрыв. Один футболист ранен
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 апреля 2017 г.
"Манчестер Юнайтед" разгромил команду преемника сэра Алекса Фергюсона
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 апреля 2017 г.
Два исторических пенальти в одном матче. "Спартак" остался без нападения и победил в Уфе
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 апреля 2017 г.
"Бейтар" разгромил "Бней Сахнин". Ашкелонцы прервали забастовку и победили
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 апреля 2017 г.
Последний матч на "Петровском": Ломбертс удален. "Зенит" не справился с "Анжи"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017