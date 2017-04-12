Нереализованный пенальти, автогол, невероятный промах: "Монако" обыграл "Боруссию"

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Монако" в гостях обыграл дортмундскую "Боруссию" 3:2. При этом монегаски не реализовали пенальти.

Напомним, матч должен был состояться накануне, но из-за взрыва автобуса "Боруссии" был перенесен на сегодня.

"Боруссия": Бюрки, Бендер (Нури Шахин, 46), Папастатопулос, Гинтер, Пищек, Вайгль, Кагава, Рафаэл Геррейру, Дембеле, Шмельцер (Пулишич, 46), Обамеянг

"Монако": Субашич, Туре, Жемерсон, Глик, Раджи, Бернарду Силва (Дирар, 66), Жоау Моутинью, Фабинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)

На 17-й минуте гости не реализовали 11-метровый. Один из лучших пенальтистов Европы Фабинью не попал в створ ворот. Через 2 минуты монегаски открыли счет. Бернарду Силва совершил сольный проход и сделал передачу Лемару. Тот прострелил. Мбаппе Лотин протолкнул мяч в сетку 0:1.

На 35-й минуте Раджи навесил. Бендер головой переправил мяч в свои ворота 0:2.

На 57-й минуте Дембеле буквально затолкал мяч в сетку 1:2.

На 73-й минуте Фалькао вышел один на один, обыграл вратаря и пробил выше ворот. На 79-й минуте Мбаппе Лотин перехватил мяч у чужой штрафной, вышел один на один и переиграл вратаря 1:3.

На 84-й минуте Кагава красиво обыграл нескольких защитников и сократил отставание 2:3.