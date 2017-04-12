Омри Каспи набрал 7 очков. "Волки" уступили "Оклахома-Сити Тендер"

"Миннесота Тимбервулвз" проиграла "Оклахома-Сити Тендер" 98:100. Победный бросок Виктор Оладипо сделал за 6 секунд до финальной сирены.
Израильский форвард "волков" Омри Каспи отыграл 16 минут (7 + 3 подбора + 1 передача + 3 перехвата).
"Громовые" великолепно провели первую четверть 33:16. После первой половины матча 56:43.
В третьей четветти блеснули хозяева. После 36 минут впереди "волки" 72:71.
Самым результативным игроком встречи стал центровой "Миннесоты" Карл Энтони Таунс (26 + 12 подборов).