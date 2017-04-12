12 апреля 2017 г.
последняя новость: 07:23
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:23 Полиция: взрыв возле автобуса - целенаправленная атака на "Боруссию"
07:09 Первая спортсменка с силиконовыми имплантатами груди в UFC проиграла дебютный бой
06:38 Омри Каспи набрал 7 очков. "Волки" уступили "Оклахома-Сити Тендер"
02:07 Полиция обнаружила письмо на месте взрыва автобуса "Боруссии"
23:39 Дибала обошел Шевченко, но не догнал Агахову. "Ювентус" разгромил "Барселону"
21:26 "Боруссия": взрыв произошел в автобусе. Игроки в безопасности. Матч Лиги чемпионов перенесен
21:12 Перед автобусом "Боруссии" произошел взрыв. Один футболист ранен
19:10 "Манчестер Юнайтед" разгромил команду преемника сэра Алекса Фергюсона
17:35 Два исторических пенальти в одном матче. "Спартак" остался без нападения и победил в Уфе
12:01 Забив шесть шайб во втором тайме, израильтяне разгромили сборную Северной Кореи
Спорт

Первая спортсменка с силиконовыми имплантатами груди в UFC проиграла дебютный бой

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото
Первая спортсменка с силиконовыми имплантатами груди проиграла дебютный бой в UFC

Американка Перл Гонсалес стала первой спортсменкой с силиконовыми имплантатами груди, которой разрешили выступать в UFC.

Первоначально ей не разрешили выступить в турнире UFC 210. Перл подала протест и была допущена до боя Атлетической комиссией штата Нью-Йорк.

Турнир прошел в Баффало.

Перл Гонсалес проиграла. В третьем раунде Синтия Карвальо применила удушающий прием и победила.

У Синтии две победы в UFC, 5 - в ММА (на профессиональном ринге Карвальо не проигрывала).

Это поражение стало вторым для Перл. В ММА она провела 8 боев, в шести победила.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 марта 2017 г.
Дэвид Хэй проведет поединок против бойца UFC
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 марта 2017 г.
Турнир ММА в Якутии: Саддам едва не спровоцировал массовую драку
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 марта 2017 г.
ММА: нокаутированный боец едва не задушил судью







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017