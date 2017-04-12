Первая спортсменка с силиконовыми имплантатами груди в UFC проиграла дебютный бой

Американка Перл Гонсалес стала первой спортсменкой с силиконовыми имплантатами груди, которой разрешили выступать в UFC.

Первоначально ей не разрешили выступить в турнире UFC 210. Перл подала протест и была допущена до боя Атлетической комиссией штата Нью-Йорк.

Турнир прошел в Баффало.

Перл Гонсалес проиграла. В третьем раунде Синтия Карвальо применила удушающий прием и победила.

У Синтии две победы в UFC, 5 - в ММА (на профессиональном ринге Карвальо не проигрывала).

Это поражение стало вторым для Перл. В ММА она провела 8 боев, в шести победила.