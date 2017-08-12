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Спорт

Чемпионат Англии стартовал с "веселой перестрелки" в Лондоне

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 07:02 блог версия для печати фото
Чемпионат Англии стартовал с "веселой перестрелки" в Лондоне

Стартовал чемпионат Англии. В первом матче турнира "Арсенал" на своем поле победил "Лестер" 4:3. "Канониры" дважды проигрывали по ходу матча.

"Арсенал": Чех, Холдинг (Рэмси, 67), Колашинац, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни (Жиру, 67), Джака, Уэлбек (Уолкотт, 75), Езил, Окслейд-Чемберлен, Ляказетт

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Махрез, Ндиди, Джеймс (Ихеаначо, 82), Окадзаки (Амарти, 72), Олбрайтон (Грэй, 88), Варди

Александр Ляказетт убедительно дебютировал в Премьер-лиге, забив гол уже на второй минуте встречи. Эль-Ненни забросил мяч в штрафную. Ляказетт головой отправил мяч в угол ворот 1:0.

На 5-й минуте экс-чемпион отыгрался после углового. Навес на дальнюю штангу. Магуайр головой сбросил мяч во вратарскую. Оказаки сравнял счет 1:1. На 29-й минуте "канониры" потеряли мяч на своей половине поля. Олбрайтон прошел по флангу и прострелил. Варди вколотил мяч под перекладину 1:2.

На 33-й минуте Фукс навесил. Оказаки пробил головой. Мяч прошел впритирку со штангой.

На третьей минуте, добавленной арбитром к первому тайму, Уэлбек сравнял счет, поразив пустые ворота 2:2.

На 56-й минуте "лисы" подали угловой. Варди головой отправил мяч в дальний нижний угол 2:3.

На 83-й минуте Джака забросил мяч в штрафную. Рэмси мощно пробил в дальний угол 3:3. Через 2 минуты хозяева подали угловой. Жиру бьет головой. Мяч от перекладины отскочил в сетку 4:3.

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