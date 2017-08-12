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Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил "Спартак"

время публикации: 19:45 | последнее обновление: 19:53 блог версия для печати фото
Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил "Спартак"

В центральном матче шестого тура чемпионата России в московском дерби ЦСКА победил "Спартак" 2:1.

Израильский полузащитник Бибрас Натхо вышел на замену на 69-й минуте при счете 0:1.

ЦСКА: Акинфеев, Алепксей Березуцкий (Натхо, 69), Василий Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Игнашевич, 90), Головин, Щенников, Витинью, Оланаре (Чалов, 58)

"Спартак": Селихов, Петкович, Джикия, Таски, Комбаров, Самедов (Бакаев, 90), Фернанду (Ананидзе, 87), Пашалич, Глушаков, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

До 83-й минуты у армейцев в атаке получалось немного. Затем два мяча были забиты за три минуты и дерби выиграно.

В конце первого тайма гости лишились нападающего Зе Луиса, получившего травму бедра.

На 48-й минуте арендованный у "Челси" Марио Пашалич (ранее играл за "Монако" и "Милан") пробил с дуги штрафной. Мяч попал в Василия Березуцкого и оказался в нижнем углу ворот 0:1.

На 83-й минуте Головин протаранил оборону "красно-белых" и прострелил. Щенников отправил мяч в пустые ворота. Через 2 минуты Витинью метров с 22 мощно пробил 2:1.

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