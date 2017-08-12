18-летний уроженец Тель-Авива вышел в полуфинал турнира в Монреале

18-летний канадец Денис Шаповалов вышел в полуфинал теннисного турнира Rogers Cup (хард, призовой фонд 4.6 миллиона долларов), проходящего в Монреале.

143-я ракетка мира победил француза Адриана Маннарино 2:6, 6:3, 6:4.

Соперник Дениса Шаповалова по полуфиналу определится в матче Александр Зверев (Германия) - Кевин Андерсон (ЮАР).

Напомним, в 1/8 финала юный канадец обыграл Рафаэля Надаля, не позволив легендарному испанцу вновь стать первой ракеткой мира.

Денис Шаповалов родился в Тель-Авиве. Его родители уехали в Канаду, когда будущему теннисисту не было еще и года.

Денис Шаповалов - победитель юношеского Уимблдона 2016 года.