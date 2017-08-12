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Сенсация: "Челси" проиграл "Бернли". Кэйхиллу не позволили травмировать соперников. Руни забил

время публикации: 19:16 | последнее обновление: 19:16 блог версия для печати фото
Сенсация: "Челси" проиграл "Бернли"

Состоялись матчи первого тура чемпионата Англии. "Бернли" в гостях победил "Челси" 3:2. "Хаддерсфилд" удачно дебютировал в элите, разгромив "Кристал Пэлас" 3:0.

Челси (Лондон) - Бернли 2:3

Началось все неожиданно. После первого тайма гости вели в счете 3:0. Два мяча забил Сэм Вокс, один - Стивен Уорд.

Во втором тайме голы забили Альваро Мората и Давид Луиз.

На 90-й минуте гости могли забить четвертый мяч. Брэди опасно исполнил штрафной. Мяч попал в штангу.

Надо отметить, что "аристократы" почти весь матч играли в меньшинстве. Если в прошлой игре Кэйхиллу сошел с рук нокаут соперника, то в этой игре судья не был столь толерантен к его выходкам. На 14-й минуте Кэйхилл прямой ногой достал Дефура и отправился отдыхать. На 81-й минуте "синие" остались вдевятером. Фабрегас прямыми ногами прыгнул в Корка - вторая желтая карточка.

Кристал Пэлас (Лондон) - Хаддерсфилд 0:3

На 23-й минуте Джоэль Уорд срезал мяч в свои ворота. Затем два мяча забил купленный у "Монпелье" за 11 миллионов евро Стив Мунье.

Эвертон (Ливерпуль) - Стоук-Сити 1:0

Единственный мяч на 45-й минуте забил вернувшийся в родные пенаты Уэйн Руни.

Саутгемптон - Суонси 0:0

Вест Бромвич - Борнмут 1:0

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