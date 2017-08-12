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Спорт

Джина, дочь Михаэля Шумахера, победила на чемпионате мира по рейнингу

время публикации: 15:58 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Джина, дочь Михаэля Шумахера, победила на чемпионате мира по рейнингу

В пятницу, 11 августа, дочь знаменитого гонщика Михаэля Шумахера, 20-летняя Джина, завоевала золотую медаль на чемпионате по рейнингу (ковбойской выездке) FEI World Reining Championships в Швейцарии.

За отважную наездницу болели ее мать, Коринна, младший брат, Мик, а также бабушка и дедушка. Соревнования прошли в швейцарском местечке Живрен на ранчо, принадлежащем Коринне Шумахер.

Чемпионаты по рейнингу, демонстрирующие ловкость и смелость всадников, проводятся ежегодно и собирают тысячи зрителей.

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