Джина, дочь Михаэля Шумахера, победила на чемпионате мира по рейнингу

В пятницу, 11 августа, дочь знаменитого гонщика Михаэля Шумахера, 20-летняя Джина, завоевала золотую медаль на чемпионате по рейнингу (ковбойской выездке) FEI World Reining Championships в Швейцарии.

За отважную наездницу болели ее мать, Коринна, младший брат, Мик, а также бабушка и дедушка. Соревнования прошли в швейцарском местечке Живрен на ранчо, принадлежащем Коринне Шумахер.

Чемпионаты по рейнингу, демонстрирующие ловкость и смелость всадников, проводятся ежегодно и собирают тысячи зрителей.