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Спорт

Скандал на чемпионате мира: чемпионка Европы лишилась золота из-за отклеившегося номера

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати фото
Скандал на чемпионате мира: чемпионка Европы лишилась золота из-за отклеившегося номера

Сербская спортсменка Ивана Шпанович подала протест на результаты соревнований по прыжкам в длину на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

В последней попытке спортсменка прыгнула на 7.02 м. Но в протоколе засчитано 6.91 м. С результатом 6.96 действующая чемпионка Европы заняла четвертое место.

По версии некоторых СМИ, виной всему отклеившийся номер на спине спортсменки, коснувшийся песка значительно раньше. Однако, номер не является частью тела.

Поклонники сербской спортсменки считают, что их любимицу просто обокрали.

Победила американка Бритни Риз (7.02). На втором месте выступающая под нейтральным флагом россиянка Дарья Клишина (7.00). На третьем месте Тиана Бартолетта.

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