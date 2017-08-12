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Спорт

Усэйн Болт и сборная Ямайки вышли в финал чемпионата мира, заняв третье место в квалификации

время публикации: 13:58 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
Усэйн Болт и сборная Ямайки вышли в финал чемпионата мира, заняв третье место в квалификации

В Лондоне продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. По окончании турнира легендарный спринтер Усэйн Болт завершит карьеру.

Сегодня он вместе с товарищами по сборной Ямайки вышел в финал в эстафете четыре по 100 метров.

Сборная Ямайки заняла третье место в квалификации - 37.95 с. Усэйн Болт бежал на последнем этапе.

На первом месте американцы - 37.70 с. В состав сборной США входят два спринтера, обогнавших болта в финальном забеге на 100 м - Джастин Гатлин и Кристиан Коулман.

Второе время в квалификации у британцев - 37.76 с.

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