Усэйн Болт и сборная Ямайки вышли в финал чемпионата мира, заняв третье место в квалификации

В Лондоне продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. По окончании турнира легендарный спринтер Усэйн Болт завершит карьеру.

Сегодня он вместе с товарищами по сборной Ямайки вышел в финал в эстафете четыре по 100 метров.

Сборная Ямайки заняла третье место в квалификации - 37.95 с. Усэйн Болт бежал на последнем этапе.

На первом месте американцы - 37.70 с. В состав сборной США входят два спринтера, обогнавших болта в финальном забеге на 100 м - Джастин Гатлин и Кристиан Коулман.

Второе время в квалификации у британцев - 37.76 с.