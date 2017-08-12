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Спорт

Эффектный гол завершил эффектный матч: "Уотфорд" и "Ливерпуль" забили 6 мячей

время публикации: 17:07 | последнее обновление: 17:14 блог версия для печати фото
Гол Бастоса

Второй матч нового сезона английской Премьер-лиги получился не менее веселым, чем стартовый. "Уотфорд" и "Ливерпуль" сыграли вничью 3:3.

"Уотфорд": Эурелио Гомес, Кабуль, Бритос, Янмат (Кико Фемения, 18), Холевас, Клеверли, Перейра (Ришарлисон, 49), Чалоба, Дукуре, Окака Чука (Грэй, 63), Амрабат

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Альберто Морено, Александр-Арнольд (Джо Гомес, 90), Вайналдум, Хендерсон, Эмре Джан, Роберту Фирмину (Ориги, 81), Салах (Милнер, 86), Мане

На 8-й минуте хозяева подали угловой. Стефано Окака Чука ударом головой открыл счет 1:0.

На 29-й минуте последовал проникающий пас в штрафную. Сидио Мане сравнял счет 1:1.

Через 3 минуты Декуре сбросил мяч на фланг. Последовал прострел, серия рикошетов. Абдулайе Декуре добил мяч в сетку 2:1.

На 54-й минуте Мохаммед Салах проскочил между двумя защитниками и мог выйти один на один. Вратарь его сбил. 11-метровый реализовал Фирмину 2:2. Через 3 минуты следует длинный пас вперед. Фирмину перебросил мяч через вратаря. Салах вколотил мяч в пустые ворота 2:3.

В финальные минуты хозяева устроили настоящий штурм ворот Миньоле. На третьей минуте компенсированного времени он отразил мяч после сильного удара Бритоса. Еще один угловой. Подача. Бывший защитник "Болоньи" и "Наполи" Мигель Бритос головой отправил мяч в ворота 3:3.

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