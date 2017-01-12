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Спорт

Кубок Короля: Месси забил. "Барселона" вышла в четвертьфинал

время публикации: 08:04 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Кубок Короля: Месси забил. "Барселона" вышла в четвертьфинал

В ответном матче 1/8 финала Кубка Короля "Барселона" победила "Атлетик" 3:1. Решающий (третий) мяч забил Лионель Месси.

В первом матче победили баски 2:1.

"Барселона": Силлессен, Пике, Жорди Альба, Юмтити, Иньеста (Арда Туран, 89), Бускетс, Серхи Роберто, Рафинья (Ракитич, 80), Месси, Луис Суарес, Неймар (Деннис Суарес, 87)

"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Эчейта (Элустондо, 30), Боведа, Ляпорт, Саборит (Сусаэта, 79), Сан-Хосе, Эчеварриа, Эрасо, Иньяки Уильямс, Мерино (Адурис, 46)

На 38-й минуте Хорди Альба навесил. Луис Суарес нанес удар слету 1:0. Это 100-й гол уругвайца в 120 матчах за "Барселону". На 48-й минуте Неймар реализовал пенальти 2:0.

На 51-й минуте гости провели скоростную контратаку. Навес на дальнюю штангу. Энрик Саборит головой отправил мяч в сетку 2:1.

На 79-й минуте Месси великолепно исполнил штрафной. Мяч от штанги отскочил в сетку 3:1. Через 4 минуты опасно пробил Неймар. Мяч задел ногу защитника и угодил в штангу.

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