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Спорт

Новогодний рейтинг ФИФА: Израиль опережает Россию

время публикации: 12:16 | последнее обновление: 12:16 блог версия для печати фото
Новогодний рейтинг ФИФА: Израиль опережает Россию

ФИФА опубликовала рейтинг мировых футбольных сборных по состоянию на 12 января 2017 года. В первой десятке изменений нет. Лидируют аргентинцы. На втором месте бразильцы, на третьем - немцы.

В Тор-10 входят Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Украина остается на 30-м месте, Россия - на 56-м.

Сборная Израиля занимает 55-е место.

Рейтинги соперников сборной Израиля по отборочному турниру чемпионата мира 2018 года: Испания 10-е место (в прошлом месяце 10), Италия 16 (16), Албания 51 (49), Македония 162 (162), Лихтенштейн 188 (189).

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