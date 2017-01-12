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Бенаюн забил. "Маккаби" вернулся на второе место

время публикации: 09:12 | последнее обновление: 09:12 блог версия для печати фото
Бенаюн забил. "Маккаби" вернулся на второе место

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Израиля по футболу. "Бней Йегуда" сыграл вничью с "Апоэлем" (Кфар-Саба) 1:1. Тель-авивский "Маккаби" разгромил "Апоэль" (Раанана) 4:1.

"Желтые" вернулись на второе место - отставание от беэр-шевского "Апоэля" составляет 8 очков.

Бней Йегуда (Тель-Авив) - Апоэль (Кфар-САба) 1:1

В первом тайме опасные моменты (3-4) создавали только хозяева. Но Турджеман и Мершич не сумели переиграть вратаря гостей.

"Апоэль" реализовал первый же опасный момент. На 47-й минуте Чибота навесил в центр штрафной. Эли Эльбаз головой отправил мяч в дальний нижний угол 0:1. На 52-й минуте защитники упустили Чиботу. Тот нанес удар головой с угла вратарской - рядом со штангой. На 56-й минуте Эльбаз вышел один на один, но толком пробить не сумел.

На 71-й минуте гости остались в меньшинстве. Лиор Леви получил вторую желтую карточку.

На 76-й минуте хозяева подали угловой. Защитники вынесли мяч. Цаири пробил из-за пределов штрафной. 20-летний Йонатан Коэн удачно подставил ногу 1:1.

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Раанана) 4:1

На 8-й минуте Ицхаки делает передачу. Йосси Бенаюн мощно пробил из полукруга перед штрафной 1:0. На 37-й минуте Барак Ицхаки вышел один на один 2:0.

На 51-й минуте гости проводят скоростную контратаку. Выход "пять в три". 20-летний Мухамад Шакер получил мяч в штрафной и пробил в дальний нижний угол 2:1.

На 53-й минуте таль Бен Хаим (нападающий) реализовал пенальти 3:1. На 69-й минуте хозяева подали угловой. Защитники неудачно вынес мяч - получился сброси в свою вратарскую. Кьяртанссон головой отправил мяч в сетку 4:1.

Апоэль (Хайфа) - Ашдод 0:1

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