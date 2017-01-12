Тренировать экспериментальный "Апоэль" (Тель-Авив) будет Мени Корецки

Сегодня будет подписан контракт между тель-авивским "Апоэлем" и Мени Корецки, который станет главным тренером "красных", сообщает Sport5.

Условия контракта, рассчитанного на полтора сезона, были согласованы накануне.

У нового главного тренера будет практически новая команда. К ближайшей игре против "Ирони" (Кирьят-Шмона) готовятся 11 игроков молодежного состава.

Часть ведущих игроков, по всей видимости, покинет клуб. С некоторыми ведутся переговоры о заключении новых контрактов с существенным сокращением зарплаты.

Мени Корецки был вратарем "Бней Йегуды". Он тренировал команды "Ирони" (Рамат а-Шарон), "Апоэль" (Раанана), "Бейтар" (Иерусалим), "Апоэль" (Петах-Тиква), "Маккаби" (Нетания).