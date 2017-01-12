Умер известный советский велогонщик, чемпион мира

11 января на 78-м году жизни скончался известный советский велогонщик и тренер Владимир Михайлович Соколов, сообщает РИА "Омск-Информ".

Он был одним из сильнейших велогонщиков СССР 1960-70-х годов.

Владимир Соколов в 1961 году стал чемпионом СССР среди студентов, в 1963 - победителем Спартакиады народов СССР, в 1970 - чемпионом мира.

После окончания карьеры спортсмена он стал тренером. Владимир Соколов готовил советскую команду велогонщиков для выступления на олимпиадах в Москве и Сеуле. Среди его воспитанников пять чемпионов мира и восемь призеров чемпионата мира.