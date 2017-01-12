В Абу-Даби шведы разгромили сборную Словакии

В Абу-Даби состоялся товарищеский матч, в котором шведы разгромили сборную Словакии 6:0.

На 19-й минуте 17-летний Александр Исак (АИК) принял мяч в штрафной, развернулся и пробил в "шестерку" 1:0.

На 30-й минуте словаки могли отыграться, но Филип Глоховски (Жилина) не реализовал пенальти.

На 51-й минуте Давид Моберг-Карлссон (Норчепинг) с линии штрафной по дуге отправил мяч в дальнюю "девятку" 2:0. На 59-й минуте он идеальным пасом разрезал оборону словаков. Его одноклубник Себастьян Андерссон выскочил один на один 3:0.

На 79-й минуте Андерссон оформил "дубль" 4:0. На 89-й минуте Сема навесил. Уне-Ларссон головой сбросил мяч во вратарскую. Пер Фрик (Эльфсборг) нанес удар головой 5:0. В компенсированное время отличился Саман Годдос (Остерсунд) 6:0.