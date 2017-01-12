Умер бывший тренер сборной Англии Грэм Тейлор

12 января на 73-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Англии по футболу Грэм Тейлор, сообщает британское издание Telegraph.

Он умер у себя дома от сердечного приступа.

Грэм Тейлор бывший защитник "Гримсби Таун" и "Линкольн Сити". Карьеру закончил в 28 лет из-за тяжелой травмы бедра, и в 1972 году возглавил "Линкольн Сити".

Затем тренировал "Уотфорд", "Астон Виллу", "Вулверхэмптон". В 1990-93 годах он возглавлял сборную Англии.

Серебряный призер чемпионата Англии 1983 года (с "Уотфордом") и 1990 (с "Астон Виллой").