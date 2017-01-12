12 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:09 Юлия Глушко вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии, Дуди Села - турнира в Канберре
09:54 Умер известный советский велогонщик, чемпион мира
09:30 Чемпионат мира по хоккею: россиянки подрались с чешками
09:12 Бенаюн забил. "Маккаби" вернулся на второе место
08:27 Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков в матчах НХЛ
08:04 Кубок Короля: Месси забил. "Барселона" вышла в четвертьфинал
07:14 Кубок Европы: израильтяне обыграли белорусский клуб
06:55 Еврокубок: столичный "Апоэль" разгромил россиян
20:22 Лига чемпионов: чемпион Израиля проиграл в России
18:41 Сергей Карякин отказался от участия в Гран-при ФИДЕ
Спорт

Юлия Глушко вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии, Дуди Села - турнира в Канберре

время публикации: 11:09 | последнее обновление: 11:09 блог версия для печати фото
Юлия Глушко вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии, Дуди Села - турнира в Канберре

Юлия Глушко вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии. В матче первого раунда она обыграла чешку Терезу Маринкову 6:2, 7:6.

В следующем матче израильтянка встретится с американкой Джулией Бозерал. Ранее они встречались однажды - в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США в 2015 году. Тогда победила Юлия 4:6, 6:3, 6:1.

Йони Эрлих (Израиль) и Скотт Липски (США) вышли в полуфинал турнира Heineken Open (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов), который проходит в Окленде.

Израильско-американский дуэт в четвертьфинале победил Доминика Инглота (Великобритания) и Флорина Мерджу (Румыния) 6:3, 7:6. В полуфинале Йони и Скотт сыграют с Ником Монро (США) и Артемом Ситаком (Новая Зеландия).

Дуди Села вышел в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Канберре (хард, призовой фонд 75 тысяч долларов). Он победил австралийца Сэмюэла Грота 7:6, 6:2.

В полуфинале израильтянин встретится с колумбийцем Алехандро Фальей. Счет личных встреч 3:1 в пользу Алехандро.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 января 2017 г.
Договорные матчи: румынский теннисист дисквалифицирован пожизненно, австралийский - на 7 лет
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 января 2017 г.
Села победил в Канберре. Венйтрауб проиграл в квалификации Открытого чемпионата Австралии
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 января 2017 г.
Турнир в Индии: в финале Медведев проиграл Баутисте-Агуту
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 января 2017 г.
Победителем турнира в Брисбене стал Григор Димитров
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 января 2017 г.
Доха: в финале Новак Джокович победил Энди Маррея
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 января 2017 г.
В финале Кубка Хопмана французы победили сборную США
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 января 2017 г.
Ченнаи: в полуфинале Дуди Села проиграл Медведеву







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 12 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017