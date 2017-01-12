Юлия Глушко вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии, Дуди Села - турнира в Канберре

Юлия Глушко вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии. В матче первого раунда она обыграла чешку Терезу Маринкову 6:2, 7:6.

В следующем матче израильтянка встретится с американкой Джулией Бозерал. Ранее они встречались однажды - в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США в 2015 году. Тогда победила Юлия 4:6, 6:3, 6:1.

Йони Эрлих (Израиль) и Скотт Липски (США) вышли в полуфинал турнира Heineken Open (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов), который проходит в Окленде.

Израильско-американский дуэт в четвертьфинале победил Доминика Инглота (Великобритания) и Флорина Мерджу (Румыния) 6:3, 7:6. В полуфинале Йони и Скотт сыграют с Ником Монро (США) и Артемом Ситаком (Новая Зеландия).

Дуди Села вышел в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Канберре (хард, призовой фонд 75 тысяч долларов). Он победил австралийца Сэмюэла Грота 7:6, 6:2.

В полуфинале израильтянин встретится с колумбийцем Алехандро Фальей. Счет личных встреч 3:1 в пользу Алехандро.