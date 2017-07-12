Паралимпиец из ОАЭ погиб во время тренировки в Лондоне

Во время тренировки в Лондоне погиб паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хаяйеи (легкая атлетика, метание копья), сообщает Independent.

36-летний спортсмен тренировался в Newham Leisure Centre в восточном Лондоне, готовясь к World Para Athletics Championships London 2017, который начнется в пятницу, 14 июля.

На спортсмена упал металлический столб. Об обстоятельствах инцидента не сообщается.

Абдулла Хаяйеи получил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался.

На паралимпиаде в Рио-де-Жанейро он занял шестое место в метании копья и седьмое - в толкании ядра.