На 39-м году жизни умер известный украинский спортивный журналист

11 июля в селе Затока Одесской области во время пробежки скончался известный украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий, шеф-редактор сайт канала XSPORT Александр Мащенко, сообщает "Обозреватель"./a> Ему было 38 лет. О причинах смерти не сообщается. Александр Мащенко стоял у истоков украинского спортивного телевидения. Он работал на первом в стране спортивном канале "Мегаспорт". После закрытия "Мегаспорта" он работал на канале "Хоккей", а затем на портале XSPORT.