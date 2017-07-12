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Спорт

На 39-м году жизни умер известный украинский спортивный журналист

время публикации: 16:46 | последнее обновление: 16:46 блог версия для печати фото
На 39-м году жизни умер известный украинский спортивный журналист

11 июля в селе Затока Одесской области во время пробежки скончался известный украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий, шеф-редактор сайт канала XSPORT Александр Мащенко, сообщает "Обозреватель"./a>

Ему было 38 лет.

О причинах смерти не сообщается.

Александр Мащенко стоял у истоков украинского спортивного телевидения. Он работал на первом в стране спортивном канале "Мегаспорт".

После закрытия "Мегаспорта" он работал на канале "Хоккей", а затем на портале XSPORT.

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