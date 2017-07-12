12 июля 2017 г.
последняя новость: 13:55
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:40 Американская фигуристка, двукратная чемпионка мира, снялась обнаженной для журнала
12:39 Шарон Друкер назначен главным тренером клуба "Лукойл-Академик" (София)
11:46 Определились соперники "Апоэля" по групповому турниру Лиги чемпионов
11:02 Бывший защитник "Маккаби" перебрался из России в Китай
09:58 Умер тренер, возглавлявший сборную СССР на трех олимпиадах
09:40 Один из героев Евролиги 2014 года продолжит карьеру в Германии в составе соперника "Маккаби"
08:13 Паралимпиец из ОАЭ погиб во время тренировки в Лондоне
07:52 Умер 25-летний вратарь сборной Сьерра-Леоне
07:03 Симона Халеп проиграла. Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира
06:36 Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона
Спорт

Шарон Друкер назначен главным тренером клуба "Лукойл-Академик" (София)

время публикации: 12:39 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото
Шарон Друкер назначен главным тренером клуба "Лукойл-Академик" (София)

Шарон Друкер назначен главным тренером болгарского клуба "Лукойл Академик" (София), сообщает Sportando.

Как баскетболист Шарон Друкер играл в эйлатском "Апоэле".

По окончании карьеры игрока он был помощником тренера "Маккаби" (Раанана), затем тренировал этот клуб в 1999-2002 годах.

В 2008-10 годах он был помощником главного тренера тель-авивского "Маккаби".

Он возглавлял клубы "Апоэль" (Верхняя Галилея), столичного "Апоэля" (выиграл Кубок Европы в 2004 году), "Урал Грейт" (Пермь) (обладатель Кубка вызова 2006 года), "Летувос ритас", "Остенде" (чемпион Бельгии 2007 года), "Арис", "Сутор" (Монтагранаро), "Маккаби" (Ришон ле-Цион).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 июля 2017 г.
Определились соперники "Апоэля" по групповому турниру Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 июля 2017 г.
Бывший защитник "Маккаби" перебрался из России в Китай
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 июля 2017 г.
Один из героев Евролиги 2014 года продолжит карьеру в Германии в составе соперника "Маккаби"
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 июля 2017 г.
Тель-авивский "Маккаби" заполучил лидера "Бней Герцлии"
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 июля 2017 г.
"Апоэль" сохраняет лидеров. "Красные" продлили контракт с Кертисом Джерреллсом
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 июля 2017 г.
Евролига: "Маккаби" начнет регулярный чемпионат в Германии
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Тренер сборной Косово Бред Гринберг вернулся в Израиль







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017