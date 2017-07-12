Шарон Друкер назначен главным тренером клуба "Лукойл-Академик" (София)

Шарон Друкер назначен главным тренером болгарского клуба "Лукойл Академик" (София), сообщает Sportando.

Как баскетболист Шарон Друкер играл в эйлатском "Апоэле".

По окончании карьеры игрока он был помощником тренера "Маккаби" (Раанана), затем тренировал этот клуб в 1999-2002 годах.

В 2008-10 годах он был помощником главного тренера тель-авивского "Маккаби".

Он возглавлял клубы "Апоэль" (Верхняя Галилея), столичного "Апоэля" (выиграл Кубок Европы в 2004 году), "Урал Грейт" (Пермь) (обладатель Кубка вызова 2006 года), "Летувос ритас", "Остенде" (чемпион Бельгии 2007 года), "Арис", "Сутор" (Монтагранаро), "Маккаби" (Ришон ле-Цион).