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Спорт

Сюрпризы четвертьфиналов: Маррей проиграл, Джокович получил травму

время публикации: 20:55 | последнее обновление: 20:55 блог версия для печати фото
Роджер Федерер обыграл канадца Милоша Раонича

В четвертьфинале Уимблдона выбыл лидер рейтинга АТР. Британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6.

Британский теннисист сказал, что выступал с травмированной ногой, и своим выступлением гордится.

Американец сыграет с Марином Чиличем. Хорватский теннисист победил Жиля Мюллера (Люксембург) 3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1.

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер обыграл канадца Милоша Раонича 6:4, 6:2, 7:6.

В полуфинале швейцарец сыграет с Томашем Бердыхом. Чех выиграл первый сет у Новака Джоковича 7:6. Во втором сете при счете 2:0 в пользу Томаша Новак отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

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