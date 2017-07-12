Бывший защитник "Маккаби" перебрался из России в Китай

Защитник Кит Лэнгфорд подписал контракт с китайским клубом "Шенчжень Леопардс", сообщает Sportando.

О подробностях сделки не сообщается.

Кит Лэнгфорд играл в тель-авивском "Маккаби" в 2011-12 годах. Он был MVP Финала четырех Адриатической лиги 2011-12 годов.

Кит Лэнгфорд не был выбран на драфте 2005 года.

Он играл за клубы низших американских лиг, а в 2007-08 годах - за "Сан-Антонио Сперс". Затем перебрался в Италию, а в 2009-11 годах играл за "Химки".

После "Маккаби" защитник играл за "Милан" и УНИКС.