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Спорт

"Спартак" проиграл. Чемпион Израиля победил: обзор матчей Лиги чемпионов

время публикации: 22:16 | последнее обновление: 22:16 блог версия для печати фото
"Спартак" проиграл. Чемпион Израиля победил: обзор матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи второго квалификационного этапа Лиги чемпионов. Беэр-шевский "Апоэль" обыграл "Гонвед" 2:1.

Спартак (Юрмала, Латвия) - Астана (Казахстан) 0:1

Победный гол на 73-й минуте забил бывший форвард "Амкара" и юрмальского "Спартака" Патрик Твумаси.

АПОЭЛ (Кипр) - Ф91 (Дюделанж, Люксембург) 1:0

Шериф (Тирасполь, Молдова) - Кукеси (Албания) 1:0

Израильский полузащитник гостей Сирай Насер (раньше играл в "Бней Сахнине", беэр-шевском и тель-авивском "Апоэлях") вышел на замену на 66-й минуте.

На 79-й минуте пенальти реализовал бывший форвард "Андерлехта" Зигуй Бадибанга.

Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) - Гонвед (Венгрия) 2:1

У хозяев отличились бывший защитник "Бенфики" и "Лестера" Мигель Витор и Даниэль Эйнбиндер, у гостей - бывший форвард "Ювентуса" Давиде Ланзафаме.

Зрински (Босния и Герцеговина) - Марибор (Словения) 1:2

Израильский полузащитник гостей Маруван Кабха отыграл весь матч.

На 43-й минуте счет открыл сын легендарного Златко Заховича Лука 0:1.

На 68-й минуте словенцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Блаз Врховец.

На 89-й минуте бывший полузащитник петах-тиквенского "Маккаби" Огнен Тодорович сравнял счет 1:1.

На 4-й минуте компенсированного времени Маркос Таварес реализовал пенальти 1:2.

Мальме (Швеция) - Вардар (Македония) 1:1

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