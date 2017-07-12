Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона. Сербский теннисист победил француза Адриано Маннарино 6:2, 7:6, 6:4.

В четвертьфинале он встретится с Томашем Бердыхом (Чехия).

В четвертьфинале парного разряда Марцин Матковски (Польша) и Макс Мирный (Беларусь) проиграли Оливеру Мараху (Австрия) и Мате Павичу (Хорватия) 5:7, 2:6, 2:6.

В матче 1/8 финала британцы Кен и Нил Скупски победили Маркуся Дэниэла (Новая Зеландия) и Марселу Демолинера (Бразилия) 7:6, 5:7, 7:6, 6:4.

В миксте сильнейшая пара турнира Джейми Маррей (Великобритания) и Мартина Хингис (Швейцария) вышла в четвертьфинал, обыграв чехов Романа Ебавы и Люси Градецку 6:3, 6:4.