Один из героев Евролиги 2014 года продолжит карьеру в Германии в составе соперника "Маккаби"

Защитник Рикки Хикман согласовал двухлетний контракт с "Броз Баскетом" (Бамберг), который будет соперником тель-авивского "Маккаби" по групповому турниру Евролиги, сообщает Sportando.

Баскетболист выступал в "Маккаби" в 2012-14 годах. Он был одним из лидеров команды, победившей в Евролиге и ставшей чемпионом Израиля в 2014 году. По итогам сезона он был выбран во вторую символическую сборную Евролиги.

Рикки Хикман - двукратный обладатель Кубка Израиля.

Он не был выбран на драфте 2007 года. До "Маккаби" он выступал в Румынии, Финляндии, Германии и Италии.

После "Маккаби" играл в "Фенербахче" и "Эмпорио Армани".