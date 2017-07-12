Восходящая звезда итальянского и ганского футбола арестован по подозрению в убийстве матери и сестры

В Парме полиция арестовала 21-летнего ганского футболиста Соломона Ньянтаки по подозрению в убийстве матери и 11-летней сестры, сообщает портал ghanasoccernet.com.

Ганский портал характеризует молодого футболиста как восходящую звезду итальянского футбола.

По версии следствия, Соломон зарезал мать, 45-летнюю Пэйшенс Нфум, и 11-летнюю сестру Магдален Ньянтаки.

Тела обнаружил 25-летний старший брат Рэймонд Ньянтаки, вернувшийся с работы.

Трагедия произошла в их квартире на Via San Leonardo, расположенной на окраине Пармы.

Соломон Ньянтаки - воспитанник академии "Пармы", с юниорской командой которой он завоевал несколько трофеев.

В этом сезоне он должен был выступать в клубе "Имолезе", играющем в Серии D. Но в середине сезона он перестал ходить на тренировки, "связавшись с плохой компанией".