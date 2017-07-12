Бар Тимор останется в столичном "Апоэле" до 2020 года

Руководство столичного "Апоэля" продлило до 2020 года контракт с разыгрывающим Баром Тимором, сообщает Sportando.

Баскетболист выступает в составе "красных" с 2014 года. Двукратный чемпион Израиля.

В этом сезоне он помог столичному клубу стать чемпионом Израиля и дойти до полуфинала Еврокубка УЛЕБ.

Среднестатистические показатели в матчах Еврокубка - 4.7 + 1.9 передачи, чемпионата Израиля - 10 + 3.5 передачи.

Ранее Бар Тимор выступал в клубах "Апоэль" (Хайфа), "Апоэль" (Кирьят Тивон), "Апоэль" (Тель-Авив), Альба (Берлин). В 2013 году он был признан "Открытием чемпионата Израиля" (он играл в тель-авивском клубе).

Бар Тимор - игрок сборной Израиля, участник чемпионата Европы 2015 года.