Умер тренер, возглавлявший сборную СССР на трех олимпиадах

10 июля на 78-м году жизни скончался известный тренер (легкая атлетика) Виктор Казанцев, об этом сообщает "Р-Спорт".

О смерти известного специалиста сообщил президент Федерации легкой атлетики Краснодарского края Петр Безъязычный.

"Сегодня в 8:30 утра скончался Виктор Алексеевич Казанцев. Он давно болел, уже года три, и никакие лекарства ему не помогали. Он даже на улицу почти не выходил, потому что не хотел, чтобы люди спрашивали, что с ним. Что касается похорон и прощания, то пока информации нет. Должен прилететь сын из Москвы, и пока он не прилетит…", - приводит "Р-Спорт" его слова.

Виктор Казанцев был тренером сборной СССР на олимпиадах 1972, 1976 и 1980 годов.

Он был тренером чемпионки Мюнхенской олимпиады Людмилы Брагиной.