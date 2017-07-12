Симона Халеп проиграла. Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира

Определились все полуфиналистки одиночного разряда Уимблдона. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе Бланко 3:6, 4:6.
37-летняя Винус Уильямс справилась с юным дарованием Еленой Остапенко 6:3, 7:5.
Словачка Магдалена Рыбарикова победила американку Коко Вандевей 6:3, 6:3.
Британка Иоанна Конта не дала Симоне Халеп (Румыния) стать первой ракеткой мира 6:7, 7:6, 6:4.
Победа теннисистки из Великобритании сделала первой ракеткой мира чешку Каролину Плишкову, выбывшую еще во втором круге Уимблдона.
В полуфиналах сыграют:
Винус Уильямс - Иоанна Конта
Гарбинье Мугуруса Бланко - Магдалена Рыбарикова