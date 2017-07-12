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Спорт

Симона Халеп проиграла. Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира

время публикации: 07:03 | последнее обновление: 07:03 блог версия для печати фото
Словачка Магдалена Рыбарикова победила американку Коко Вандевей

Определились все полуфиналистки одиночного разряда Уимблдона. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе Бланко 3:6, 4:6.

37-летняя Винус Уильямс справилась с юным дарованием Еленой Остапенко 6:3, 7:5.

Словачка Магдалена Рыбарикова победила американку Коко Вандевей 6:3, 6:3.

Британка Иоанна Конта не дала Симоне Халеп (Румыния) стать первой ракеткой мира 6:7, 7:6, 6:4.

Победа теннисистки из Великобритании сделала первой ракеткой мира чешку Каролину Плишкову, выбывшую еще во втором круге Уимблдона.

В полуфиналах сыграют:

Винус Уильямс - Иоанна Конта

Гарбинье Мугуруса Бланко - Магдалена Рыбарикова

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