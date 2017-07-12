Американская фигуристка, двукратная чемпионка мира, снялась обнаженной для журнала

Американская фигуристка Эшли Вагнер, двукратная победительница командных чемпионатов мира, снялась обнаженной для журнала ESPN Body Issue.
Эшли Вагнер - двукратная победительница командных чемпионатов мира (2013 и 2015 годы), серебряный (2012) и бронзовый призер (2017) этих турниров.
В 2012 году она выиграла Турнир четырех континентов.
Эшли - бронзовый призер Сочинской олимпиады в командном первенстве. Она серебряный призер чемпионата мира 2016 года.
Фотографии можно посмотреть на Instagram-аккаунте bombcelebrity.