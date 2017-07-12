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Спорт

Американская фигуристка, двукратная чемпионка мира, снялась обнаженной для журнала

время публикации: 13:40 | последнее обновление: 13:40 блог версия для печати фото
Американская фигуристка, двукратная чемпионка мира, снялась обнаженной для журнала

Американская фигуристка Эшли Вагнер, двукратная победительница командных чемпионатов мира, снялась обнаженной для журнала ESPN Body Issue.

Эшли Вагнер - двукратная победительница командных чемпионатов мира (2013 и 2015 годы), серебряный (2012) и бронзовый призер (2017) этих турниров.

В 2012 году она выиграла Турнир четырех континентов.

Эшли - бронзовый призер Сочинской олимпиады в командном первенстве. Она серебряный призер чемпионата мира 2016 года.

Фотографии можно посмотреть на Instagram-аккаунте bombcelebrity.

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