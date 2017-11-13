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Спорт

Канадцы подвели россиян. Победителями Кубка Карьяла стали финны

время публикации: 12 ноября 2017 г., 20:24 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 20:24 блог версия для печати фото
Канадцы подвели россиян. Победителями Кубка Карьяла стали финны

Победитель Кубка Карьяла определялся в последнем матче. Победа финнов делала триумфаторами их, победа канадцев с разницей менее восьми шайб выводила на первое место россиян, с разницей восемь и более - канадцев.

Финны одолели канадцев 4:3 и стали победителями турнира.

На 3-й минуте Жильбер Брюле (Трактор) вывел гостей вперед 0:1.

На 13-й минуте финны в течение 17 секунд забросили две шайбы. Отличились Яни Лаюнен (Лугано) и 18-летний Ээли Толванен (Йокерит).

На 30-й минуте Максим Норо (Берн) реализовал численное преимущество 2:2.

За 6 секунд до второго перерыва в большинстве забил Сами Леписто (Йокерит). На 43-й минуте Миро Хейсканен (ХИФК) увеличил преимущество финнов 4:2.

На 47-й минуте Кристиан Томас (Уилкс Барре/ Скрэнтон Пингвинз) сократил отставание 4:3.

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