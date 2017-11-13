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Спорт

Сборная Швейцарии завоевала путевку в Россию

время публикации: 12 ноября 2017 г., 21:02 | последнее обновление: 12 ноября 2017 г., 21:02 блог версия для печати фото
Сборная Швейцарии завоевала путевку в Россию

Сборная Швейцарии стала 27-м участником чемпионата мира по футболу, который в 2018 году состоится в России.

В ответном матче швейцарцы сыграли вничью 0:0 со сборной Северной Ирландии.

В первом матче швейцарцы победили 1:0.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джемаили (Мехмеди, 61), Шачири (Фройлер, 80), Джака, Цубер, Закария, Сеферович (Эмболо, 86)

Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Эванс, Маколи, Дэйвис, Брант, Уорд (Джонс, 74), Норвуд (Магеннис, 75), Даллас, Сэвилл, Вашингтон (Макнэйр, 82)

Хозяева создали больше опасных моментов, но не сумели их реализовать. А на последних секундах встречи могли отличиться гости. Джонни Эванс пробил по пустым воротам, но Риккардо Родригес с ленточки вынес мяч.

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