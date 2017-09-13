ЦСКА победил в Лиссабоне. "Барселона" разгромила "Ювентус". "Челси" забил 6 мячей, ПСЖ - 5

Состоялись матчи первого тура группового турнира Лиги чемпионов. ЦСКА в гостях обыграл "Бенфику" 2:1. "Челси" разгромил "Карабах" 6:0. "Барселона" уверенно победила "Ювентус" 3:0.
Группа А
Манчестер Юнайтед (Англия) - Базель (Швейцария) 3:0
Бенфика (Лиссабон, Португалия) - ЦСКА (Москва, Россия) 1:2
Группа В
Бавария (Мюнхен, Германия) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 3:0
Селтик (Глазго, Шотландия) - Пари Сен-Жермен (Франция) 0:5
Группа С
Рома (Италия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 0:0
Челси (Лондон, Англия) - Карабах (Азербайджан) 6:0
Группа D
Барселона (Испания) - Ювентус (Турин, Италия) 3:0
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 2:3