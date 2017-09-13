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Спорт

ЦСКА победил в Лиссабоне. "Барселона" разгромила "Ювентус". "Челси" забил 6 мячей, ПСЖ - 5

время публикации: 12 сентября 2017 г., 23:42 | последнее обновление: 12 сентября 2017 г., 23:42 блог версия для печати фото
ЦСКА победил в Лиссабоне. "Барселона" разгромила "Ювентус". "Челси" забил 6 мячей, ПСЖ - 5

Состоялись матчи первого тура группового турнира Лиги чемпионов. ЦСКА в гостях обыграл "Бенфику" 2:1. "Челси" разгромил "Карабах" 6:0. "Барселона" уверенно победила "Ювентус" 3:0.

Группа А

Манчестер Юнайтед (Англия) - Базель (Швейцария) 3:0

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - ЦСКА (Москва, Россия) 1:2

Группа В

Бавария (Мюнхен, Германия) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 3:0

Селтик (Глазго, Шотландия) - Пари Сен-Жермен (Франция) 0:5

Группа С

Рома (Италия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 0:0

Челси (Лондон, Англия) - Карабах (Азербайджан) 6:0

Группа D

Барселона (Испания) - Ювентус (Турин, Италия) 3:0

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 2:3

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