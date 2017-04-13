13 апреля 2017 г.
последняя новость: 07:42
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:42 Определились все участники плэй-офф НБА
07:26 Сомнительный пенальти принес "Атлетико" победу над чемпионом Англии
07:06 Удаление, нереализованный пенальти, сотый гол Роналду. "Реал" победил "Баварию"
23:43 "Атлетико" победил чемпиона Англии, "Реал" - Германии
22:06 Нереализованный пенальти, автогол, невероятный промах: "Монако" обыграл "Боруссию"
17:18 Дзюдо: израильтяне завоевали 8 медалей этапа Гран-при в Турции
15:10 Итальянские волейболистки отметили победу в дивизионе эротической фотосессией
09:51 Великолепный гол: мяч трижды попал в перекладину
09:34 Польский футболист совершил невероятный промах
08:19 После пропущенного удара спортсменка ММА преждевременно сочла, что бой окончен
Спорт

Сомнительный пенальти принес "Атлетико" победу над чемпионом Англии

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
Сомнительный пенальти принес "Атлетико" победу над чемпионом Англии

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионоа мадридский "Атлетико" обыграл "Лестер" 1:0. Единственный гол с пенальти забил Антуан Гризманн.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Корреа, 65), Гризманн, Фернандо Торрес (Партей, 75)

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Махрез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Кинг, 46), Варди (Слимани, 77)

"Матрасники" владели значительным преимуществом. За весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот.

На 6-й минуте Коке мощно пробил метров с 25. Шмайхель отразил мяч, летевший под перекладину. На 28-й минуте Гризманн реализовал пенальти 1:0. Пенальти был сомнительным - Гризманна несомненно сбили, но за пределами штрафной площадки.

На 60-й минуте Махрез упал в штрафной хозяев. Судья пенальти не назначил.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2017 г.
Удаление, нереализованный пенальти, сотый гол Роналду. "Реал" победил "Баварию"
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 апреля 2017 г.
"Атлетико" победил чемпиона Англии, "Реал" - Германии
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 апреля 2017 г.
Нереализованный пенальти, автогол, невероятный промах: "Монако" обыграл "Боруссию"
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 апреля 2017 г.
Великолепный гол: мяч трижды попал в перекладину
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 апреля 2017 г.
Польский футболист совершил невероятный промах
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 апреля 2017 г.
Полиция: взрыв возле автобуса - целенаправленная атака на "Боруссию"
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 апреля 2017 г.
Дибала обошел Шевченко, но не догнал Агахову. "Ювентус" разгромил "Барселону"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017