Сомнительный пенальти принес "Атлетико" победу над чемпионом Англии

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионоа мадридский "Атлетико" обыграл "Лестер" 1:0. Единственный гол с пенальти забил Антуан Гризманн.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Корреа, 65), Гризманн, Фернандо Торрес (Партей, 75)

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Махрез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Кинг, 46), Варди (Слимани, 77)

"Матрасники" владели значительным преимуществом. За весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот.

На 6-й минуте Коке мощно пробил метров с 25. Шмайхель отразил мяч, летевший под перекладину. На 28-й минуте Гризманн реализовал пенальти 1:0. Пенальти был сомнительным - Гризманна несомненно сбили, но за пределами штрафной площадки.

На 60-й минуте Махрез упал в штрафной хозяев. Судья пенальти не назначил.