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Спорт

Забывчивость бывшего голкипера "Арсенала" привела к поражению мексиканского клуба

время публикации: 08:42 | последнее обновление: 08:42 блог версия для печати фото
Забывчивость бывшего голкипера "Арсенала" привела к поражению мексиканского клуба

В матче 13-го тура чемпионата Мексики, в котором "Гвадалахара" обыграла "Пуэблу" 3:2, решающий гол получился довольно необычным.

"Пуэбла", занимающая последнее место, вела по ходу встречи 2:0, но преимущество удержать не сумела. Кульминация наступила на третьей минуте компенсированного времени.

Аргентинский голкипер гостей Кристиан Кампестрини (ранее играл в аргентинском "Арсенале" и парагвайской "Олимпии") бросил мяч на газон и приготовился выбить его в поле, забыв об игроке "Гвадалахары", находящемся у него за спиной. Карлос Фиерро отобрал мяч у вратаря и с острого угла поразил пустые ворота 3:2.

Гости выиграли первый тайм со счетом 2:0. Отличились Федерико Гонсалес и Эдгар Дуэньяс.

На 55-й минуте бывший форвард "Олимпиакоса" Алан Пулидо сократил отставание 1:2. На 77-й минуте Иван Центурион срезал мяч в свои ворота 2:2.

В матче было два удаления. На 66-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Хосе Васкес, на 73-й - защитник гостей Адриан Кортес.

Эпизод с досадной ошибкой вратаря можно посмотреть на YouTube.

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