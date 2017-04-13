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Конец эпохи: Сильвио Берлускони продал "Милан"

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
Конец эпохи: Сильвио Берлускони продал "Милан"

Сильвио Берлукскони завершил сделку по продаже "Милана". 99.93% акций клуба переданы китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, сообщает официальный сайт "красно-черных".

Новые хозяева обещают вывести "Милан" на новый уровень и вернуть в элиту итальянского и европейского футбола.

Сильвио Берлускони владел клубом с 1986 года. За это время клуб восемь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз завоевал Кубок Италии, шесть - Суперкубок Италии, дважды завоевывал Кубок европейских чемпионов, трижды становился победителем Лиги чемпионов, дважды - клубного чемпионата мира.

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