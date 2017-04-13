Определились все участники плэй-офф НБА

Определились все участники 1/8 финала НБА. Последними в плэй-офф вышли "Индиана Пэйсерз" и "Чикаго Булз".
Следующий этап чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стартует 15 апреля.
Приводим пары 1/8 финала:
"Бостон Селтикс" – "Чикаго Булз"
"Вашингтон Визардз" – "Атланта Хоукс"
"Торонто Рэпторз" – "Милуоки Бакс"
"Кливленд Кавальерз" – "Индиана Пэйсерз"
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс"
"Юта Джаз" – "Лос-Анджелес Клипперс"
"Хьюстон Рокитс" – "Оклахома-Сити Тендер"
"Сан-Антонио Сперс" – "Мемфис Гризлиз"