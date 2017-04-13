13 апреля 2017 г.
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Спорт

Определились все участники плэй-офф НБА

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
Определились все участники плэй-офф НБА

Определились все участники 1/8 финала НБА. Последними в плэй-офф вышли "Индиана Пэйсерз" и "Чикаго Булз".

Следующий этап чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стартует 15 апреля.

Приводим пары 1/8 финала:

"Бостон Селтикс" – "Чикаго Булз"

"Вашингтон Визардз" – "Атланта Хоукс"

"Торонто Рэпторз" – "Милуоки Бакс"

"Кливленд Кавальерз" – "Индиана Пэйсерз"

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс"

"Юта Джаз" – "Лос-Анджелес Клипперс"

"Хьюстон Рокитс" – "Оклахома-Сити Тендер"

"Сан-Антонио Сперс" – "Мемфис Гризлиз"

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