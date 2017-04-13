Лига чемпионов: бывший полузащитник "Челси" не реализовал два пенальти за 11 минут

В матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов японский клуб "Урава Редс" победил "Шанхай СИПГ" 1:0.

Единственный гол был забит на 44-й минуте Златан Любьянкич сделал передачу. Рафаэль да Сильва (ранее играл в "Лугано") нанес удар с разворота 1:0.

На 65-й минуте бывший хавбек "Челси" Оскар не реализовал пенальти. После его удара голкипер Сусаку Нисикава дотянулся до мяча. От его руки мяч отскочил в перекладину.

Через 11 минут Оскар не реализовал еще один 11-метровый. Бразилец послал мяч выше ворот.