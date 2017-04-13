Удаление, нереализованный пенальти, сотый гол Роналду. "Реал" победил "Баварию"

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" в гостях обыграл "Баварию" 2:1. Оба мяча в ворота хозяев забил Криштиану Роналду.

Баварцы играли без основного форварда Роберта Левандовски.

Криштиану Роналду забил 100-й гол в еврокубках (84 за "Реал", 16 - за "Манчестер Юнайтед").

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Бернат, 64), Видаль, Тиагу Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 66), Мюллер (Коман, 81)

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Ковачич, 90), Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Родригес, 83), Криштиану Роналду

На 18-й минуте Кроос навесил. Бензема пробил головой. Мяч попал в перекладину.

На 25-й минуте хозяева подали угловой. Видаль нанес удар головой. Мяч от руки вратаря влетел под перекладину 1:0. На 45-й минуте Видаль не реализовал пенальти - пробил выше ворот.

На 47-й минуте Карвахаль прострелил. Криштиану Роналду пробил слету 1:0. На 56-й минуте Бэйл пробил головой с близкого расстояния. Нойер вытащил мяч, летевший под перекладину.

На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Хави Мартинес.

На 72-й минуте Нойер выручил после сильного удара Бензема, на 75-й - Роналду. На 77-й минуте Асенсио навесил. Криштиану Роналду протолкнул мяч в сетку.