13 апреля 2017 г.
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Спорт

Армянский защитник забил гол ударом с центра поля

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Армянский защитник забил гол ударом с центра поля

В матче 26-го тура чемпионата Македонии, в котором "Вардар" победил "Пелистер" 3:1, был забит красивый гол.

На 44-й минуте армянский защитник хозяев Тигран Барсегян перешел центр поля и, находясь почти у самой бровки, пробил по воротам. Вратарь "Пелистера" Горан Пашовски дотянулся до мяча, но только подправил его в сетку 3:0.

Ранее голы забили Жонатан Балотелли и Стефан Спировски.

На 67-й минуте бывший защитник казахстанского "Востока" Мартин Ковачев реализовал пенальти 3:1. На 77-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален Ристе Маркоски.

Видео красивого гола можно посмотреть на YouTube.

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