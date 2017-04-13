Армянский защитник забил гол ударом с центра поля

В матче 26-го тура чемпионата Македонии, в котором "Вардар" победил "Пелистер" 3:1, был забит красивый гол.

На 44-й минуте армянский защитник хозяев Тигран Барсегян перешел центр поля и, находясь почти у самой бровки, пробил по воротам. Вратарь "Пелистера" Горан Пашовски дотянулся до мяча, но только подправил его в сетку 3:0.

Ранее голы забили Жонатан Балотелли и Стефан Спировски.

На 67-й минуте бывший защитник казахстанского "Востока" Мартин Ковачев реализовал пенальти 3:1. На 77-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален Ристе Маркоски.

Видео красивого гола можно посмотреть на YouTube.